Рианна обнажилась и примерила образ "жены мафиози" на обложке глянца

Рианна стала героиней пяти обложек нового номера журнала Perfect. 36-летняя певица примерила несколько ярких образов, в которых позировала в объективе фэшн-фотографа Карлин Джейкобс.
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