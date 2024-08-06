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Рианна обнажилась и примерила образ "жены мафиози" на обложке глянца

Рианна стала героиней пяти обложек нового номера журнала Perfect. 36-летняя певица примерила несколько ярких образов, в которых позировала в объективе фэшн-фотографа Карлин Джейкобс.

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