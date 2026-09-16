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Царьград

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Сергей Лавров заверил, что Россия не станет сотрудничать с ЕС в безопасности

Сергей Лавров заверил, что Россия не станет сотрудничать с ЕС в безопасности

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет заключать контракты с европейскими странами в сферах, связанных с национальной безопасностью, даже в случае улучшения отношений с Западом.

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