Сергей Лавров заверил, что Россия не станет сотрудничать с ЕС в безопасности

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет заключать контракты с европейскими странами в сферах, связанных с национальной безопасностью, даже в случае улучшения отношений с Западом.
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