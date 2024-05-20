Губернатор Ямала и глава фонда «Защитники Отечества» обсудили меры поддержки участников СВО

Дмитрий Артюхов и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева провели рабочую встречу. Речь шла, в частности, о медицинской и психологической помощи участникам СВО, протезировании, а также необходимости упростить процедуру выдачи удостоверения ветерана боевых действий.
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