Губернатор Ямала и глава фонда «Защитники Отечества» обсудили меры поддержки участников СВО

Дмитрий Артюхов и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева провели рабочую встречу. Речь шла, в частности, о медицинской и психологической помощи участникам СВО, протезировании, а также необходимости упростить процедуру выдачи удостоверения ветерана боевых действий.