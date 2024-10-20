Сербия не будет вводить санкции в отношении России, сербы никогда ее не предадут. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин в интервью «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».
В Сербии заявили, что никогда не предадут РФ
Комментарии
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Житель Империи
Это не предательство, Сербия со всех сторон окружена странами нато, её могут «смять» в один момент и мы в силу обстоятельств не сможем ничего сделать. Сербия приспосабливается к существующим условиям. Сегодня показали «Бессмертный полк», прошедший по улицам Белграда, люди шли с Сербскими и Российскими знамёнами по случаю 80-ти летия освобождения Белграда Красной Армией!
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14 час.
Житель Империи
Вучич по случаю праздника произносил речь на торжественном собрании на русском языке!
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14 час.
Валентин Щербаков
Слова, слова, одни слова, а в целом, как была верхушка Сербии политическими проститутками, так и остаются.....
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11 час.
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