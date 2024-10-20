В Сербии заявили, что никогда не предадут РФ

Житель Империи

Это не предательство, Сербия со всех сторон окружена странами нато, её могут «смять» в один момент и мы в силу обстоятельств не сможем ничего сделать. Сербия приспосабливается к существующим условиям. Сегодня показали «Бессмертный полк», прошедший по улицам Белграда, люди шли с Сербскими и Российскими знамёнами по случаю 80-ти летия освобождения Белграда Красной Армией!