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«Калгари» и Отманн подписали новый контракт на год – двусторонний. Клуб выменял 16-го номера драфта НХЛ-2021 у «Рейнджерс» в прошлом сезоне

« Калгари » объявил о подписании нового соглашения с форвардом Бреннаном Отманном, находившимся в статусе ограниченно свободного агента.

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