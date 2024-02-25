И все-таки. Как вы сейчас относитесь к Владимиру Соловьеву? С одной стороны, на ТВ он более, чем кто-либо, рвет связки за СВО.
Поплавская или Соловьев? Они схлестнулись из-за Киркорова
Комментарии
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АФ
Анна Фатеева
Соловьев был , есть, и будет приспособленцем. И это мерзко.
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19 мин.
ninikooo Митусова
Всегда смотрела передачи В. Соловьева, а сейчас « напрягает» его несдержанность, местами- хамство. Он-не единственный патриот нашей Родины, нужно с уважением относиться к каждому человеку, у каждого свой взгляд на жизнь, свой жизненный опыт. И не нужно защищать Киркорова-это не искренний акт раскаяния, а очередной пиар-ход, чтобы вернуть кресло в шок « Маска» и возможность получать миллионные гонорары за свои концерты. Имидж сменил- просто стал похож на инженера. Интересно, будут ли толпы желающих на его концерты под фанеру после того, как увидели его в пикантном трико/ кроме отвращения ничего не возникает. А Яна Поплавская без помпы и шумихи занимается своим делом - помощью СВО. Владимир Рудольфович, Вы не правы!
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12 мин.
Катерина
Все михалковские факты взяты из того же интернета, а он их обсасывает, стараясь угодить широкому зрителю. Любите Михалкова? Да на здоровье. Наслаждайтесь. А я лицемеров не лИблю... поэтому не смотрю... И не важно ЧТО они говорят в данный момент. Наступят другие времена... и он опять сменит позицию.
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12 мин.
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