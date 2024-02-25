Поплавская или Соловьев? Они схлестнулись из-за Киркорова

ninikooo Митусова

Всегда смотрела передачи В. Соловьева, а сейчас « напрягает» его несдержанность, местами- хамство. Он-не единственный патриот нашей Родины, нужно с уважением относиться к каждому человеку, у каждого свой взгляд на жизнь, свой жизненный опыт. И не нужно защищать Киркорова-это не искренний акт раскаяния, а очередной пиар-ход, чтобы вернуть кресло в шок « Маска» и возможность получать миллионные гонорары за свои концерты. Имидж сменил- просто стал похож на инженера. Интересно, будут ли толпы желающих на его концерты под фанеру после того, как увидели его в пикантном трико/ кроме отвращения ничего не возникает. А Яна Поплавская без помпы и шумихи занимается своим делом - помощью СВО. Владимир Рудольфович, Вы не правы!