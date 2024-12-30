Ким Кардашьян показала свой кастомный Range Rover с ценой дороже 30 миллионов рублей

Американская знаменитость Ким Кардашьян пополнила свой автопарк еще одним роскошным автомобилем. Машина изготовлена на заказ и представляет собой внедорожник Range Rover, но не обычный, а сильно модернизированный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии