"Легкие решения": почему Киев недоволен итогами саммита Меркель и Байдена

В "Нафтогазе" считают, что Киев смог убедить немецкого канцлера Ангелу Меркель в том, что российский проект "Северный поток -- 2", который почти достроен, представляет угрозу "реальной безопасности" и что дело "не только в деньгах и экономике".
В "Нафтогазе" считают, что Киев смог убедить немецкого канцлера Ангелу Меркель в том, что российский проект "Северный поток -- 2", который почти достроен, представляет угрозу "реальной безопасности" и что дело "не только в деньгах и экономике".
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