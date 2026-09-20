Дополнительное топливо для резервных дизель-генераторов завезли на Запорожскую АЭС

Точно определить, на какой срок хватит объема завезенного топлива, сейчас нельзя, заявила в воскресенье, 20 сентября 2026 года, директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
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