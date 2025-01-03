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Здания двух воронежских предприятий повреждены при падении беспилотников ВСУ

Здания двух воронежских предприятий повреждены при падении беспилотников ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В Воронежской области два предприятия получили незначительные повреждения при падении нескольких сбитых средствами ПВО украинских беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

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