В Запорожской области введен режим ЧС

В Запорожской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня техногенного характера Причиной стали масштабные пожары на сельхозугодьях, возникшие в результате массовых атак украинских БПЛА, сообщил губернатор Балицкий.
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