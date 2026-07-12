Ольга Орлова жестко высказалась о поцелуях детей в губы

Звезда российской сцены Ольга Орлова высказалась резко против поцелуев малышей в губы. Она считает, что подобное поведение взрослых может негативно сказаться как на здоровье ребенка, так и на его психологическом восприятии личных границ.
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