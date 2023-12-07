Первые кадры из сериала «Добро пожаловать в Дерри: Из мира “Оно”» в обзорном трейлере MaxMax представил обзорный трейлер с кадрами из грядущих громких новинок: от «Пингвина» и продолжения «Дома дракона» до «Добро пожаловать в Дерри: Из мира “Оно”».