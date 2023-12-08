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Царьград

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В Новосибирске в аэропорту Толмачёво сломалась тепловая завеса

В Новосибирске в аэропорту Толмачёво сломалась тепловая завеса

Вестибюль нового терминала международного аэропорта на некоторое время окутал густой пар.В Новосибирске в пятницу, 8 декабря, официально открытый в феврале новый терминал аэропорта Толмачёво наполнился густым паром.

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