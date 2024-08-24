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Тест на интеллект, пройти может лишь 1%. Найдите бумеранг

Тест на интеллект, пройти может лишь 1%. Найдите бумеранг

Если вы прошли тест, значит, вы гений. фото: Jagran JoshГоловоломки — не просто одна забава, что вам осталась, когда все игры пройдены и сериалы посмотрены, а мощный инструментарий для проверки и улучшения ваших когнитивных способностей, сообщает Jagran Josh.

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