Тест на интеллект, пройти может лишь 1%. Найдите бумеранг

Если вы прошли тест, значит, вы гений. фото: Jagran JoshГоловоломки — не просто одна забава, что вам осталась, когда все игры пройдены и сериалы посмотрены, а мощный инструментарий для проверки и улучшения ваших когнитивных способностей, сообщает Jagran Josh.