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Царьград

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Текслер поздравил учителей и напомнил о строительстве школ в регионе

Текслер поздравил учителей и напомнил о строительстве школ в регионе

Губернатор Челябинской области в поздравлении с Днём учителя связал достижения школьников на олимпиадах и их поступление в ведущие вузы с работой педагогов, а также отметил продолжение строительства новых школ и внедрение современных технологий в регионе.

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