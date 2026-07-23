РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 242 подписчика

Трамп предсказал новый шатдаун в США в сентябре

Трамп предсказал новый шатдаун в США в сентябре

www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP Президент США Дональд Трамп 22 июля заявил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с новой приостановкой работы правительства (шатдауном) уже в сентябре из-за демократов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии