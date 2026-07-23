Трамп предсказал новый шатдаун в США в сентябре

www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP Президент США Дональд Трамп 22 июля заявил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с новой приостановкой работы правительства (шатдауном) уже в сентябре из-за демократов.
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