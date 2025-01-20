Российская артистка Алла Пугачева никогда не скрывала, что является православной христианкой и часто поздравляла поклонников с праздниками.
Алла Пугачева отказалась от православной веры
Комментарии
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Анатолий налетов
Еврейский бог наказывать не смеет. Им можно всё: они ж евреи!
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3 час.
Зоя Гольдштаб
Эта........от дьявола и причём черт самой низкой категории по уму,культуре и хитростиПолная дебила и была такой всю жизнь Как люди этого не видели!Ах,ну да,кусочек наглости и способностей закрывали у некоторых её истинность.....
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3 час.
Валентин Щербаков
Не надоело писать про эту конченую боруховну......
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1 час.
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