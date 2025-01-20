Алла Пугачева отказалась от православной веры

Еврейский бог наказывать не смеет. Им можно всё: они ж евреи!

Зоя Гольдштаб

Эта........от дьявола и причём черт самой низкой категории по уму,культуре и хитростиПолная дебила и была такой всю жизнь Как люди этого не видели!Ах,ну да,кусочек наглости и способностей закрывали у некоторых её истинность.....