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Торгпред США Тай назвала проводимое Россией импортозамещение нарушением норм ВТО

Торгпред США Тай назвала проводимое Россией импортозамещение нарушением норм ВТО

Торговый представитель США Кэтри Тай прокомментировала отчет своего офиса, опубликованного 21 декабря, в котором говорится о якобы нарушениях со стороны России правил Всемирной торговой организации (ВТО), связанных с программой импортозамещения.

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