Торгпред США Тай назвала проводимое Россией импортозамещение нарушением норм ВТО

Торговый представитель США Кэтри Тай прокомментировала отчет своего офиса, опубликованного 21 декабря, в котором говорится о якобы нарушениях со стороны России правил Всемирной торговой организации (ВТО), связанных с программой импортозамещения.
Торговый представитель США Кэтри Тай прокомментировала отчет своего офиса, опубликованного 21 декабря, в котором говорится о якобы нарушениях со стороны России правил Всемирной торговой организации (ВТО), связанных с программой импортозамещения.
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