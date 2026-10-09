Dr. Lori Davis on managing midlife anxiety and finding support during menopause

Anxiety can catch you off guard in midlife. You may find yourself worrying more, avoiding things you used to enjoy or wondering why you suddenly feel unlike yourself.
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