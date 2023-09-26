Журова призвала Исинбаеву объясниться после слов Вяльбе о предательстве родины

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова призвала двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву объясниться после слов главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о предательстве родины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии