Украина будет слушать сказки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о приеме страны в Евросоюз «хоть завтра» еще лет 15, несмотря на то что объективно не соответствует ни одному из требований к потенциальной стране-участнице, заявил 21 марта в беседе с «Известиями» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.