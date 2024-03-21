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Экс-премьер Украины Азаров назвал сказками заверения фон дер Ляйен принять страну в ЕС

Экс-премьер Украины Азаров назвал сказками заверения фон дер Ляйен принять страну в ЕС

Украина будет слушать сказки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о приеме страны в Евросоюз «хоть завтра» еще лет 15, несмотря на то что объективно не соответствует ни одному из требований к потенциальной стране-участнице, заявил 21 марта в беседе с «Известиями» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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