Мировое обозрение

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Минздрав России опроверг слова посла ЕС о документах для признания COVID-сертификатов

Минздрав России опроверг слова посла ЕС о документах для признания COVID-сертификатов

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Минздрав России опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера, что российская сторона не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов, сообщает РБК.

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