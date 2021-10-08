Минздрав России опроверг слова посла ЕС о документах для признания COVID-сертификатов

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Минздрав России опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера, что российская сторона не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов, сообщает РБК.
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