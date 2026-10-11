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Ларионов: «Успех никогда не приходит в комфортной зоне, нужно быть там, где больно — это пятак»

Ларионов: «Успех никогда не приходит в комфортной зоне, нужно быть там, где больно — это пятак»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (3:4 ОТ).

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