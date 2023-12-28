МО: ВС РФ на Краснолиманском направлении уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ

Старший офицер пресс-центра группировки войск "Центр" Леонид Шаров сообщил РИА Новости, что российские военные остановили продвижение украинских войск, в том числе бригады "Азов", на Краснолиманском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии