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БПЛА "Хезболлы" дерзко вскрыл знаменитую систему ПРО Израиля. В ЦАХАЛ не понимают, что это был за дрон и как такое вообще могло случиться.

БПЛА "Хезболлы" дерзко вскрыл знаменитую систему ПРО Израиля. В ЦАХАЛ не понимают, что это был за дрон и как такое вообще могло случиться.

Позиционный район "Железного купола" как на ладони. Реакции со стороны ПВО нет. "Хезболла" утверждает, что может нанести превентивный удар по таким местам, если Израиль решится на операцию в Южном Ливане.

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