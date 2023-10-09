Загубленное поколение

А свои мозги где? Вам что, наркотики насильно пихают? А резиновые изделия разве миллионы стоят? Мы росли в тех же условиях, ещё и хуже, но спились единицы, а наркоманов среди моих знакомых совсем нет, и голубых тоже - это вообще позором всегда считалось, и сейчас тоже. Неужели есть ещё дураки, которые верят рекламе?

МГ

Малик Гумеров

"Должны помощ родители " = сами овечки , их самих пасут пастухи - опекуны чиновники !! "школа" = школа итогами 90-х , в статусе оказания услуг - как уличный сортир - оказывает услуги , обязанностей кого либо воспитывать у школы нет ! "СМИ" = есть инструмент правящего класса , того кто захватил власть ! Итогами 90-х это прозападная буржуазия ! СМИ есть их инструмент управления населением - для оболванивания и зомбирования ! ИНАЧЕ - если население протрезвеет , станет народом - он же учинит с них , этих паразитов ломехузов СПРОС !!! Чиновничество обязано служить хозяину = тому кто захватил в стране власть (буржуазии) ! Так что , спасение утопающих = дело рук самих утопающих ! Позитив пойдет когда население - "овечки" станут народом = хозяином , который и обязан наводить порядок в доме ! Не не президенты и не партии , не чиновники ...... ОНИ ТОЛЬКО ИСПОЛНИТЕЛИ ВОЛИ ХОЗЯИНА !!! КТО ХОЗЯИН - ТОТ И ПРАВИТ ! ЕСЛИ НЕ НАРОД = ЗНАЧИТ ПРОТИВ НАРОДА ! ИНАЧЕ НЕ БЫВАЕТ !!! Вон Европы .... - их , через их же правителей , делают недочеловеками и геноцидят = просто уничтожают ! Овечки европейцы даже не понимают этого ! .... =================== ПОРА БЫ УЖЕ ПРОСЫПАТЬСЯ ХОЗЯИНУ = НАРОДУ !? 30 лет наших детей воспитывает враг - реализует принцип- технологии = ХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ НАРОД = ВОСПИТАЙ ЕГО ДЕТЕЙ !!!