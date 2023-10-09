Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Загубленное поколение

Загубленное поколение

Письмо 18-летней Оли было опубликовано в газете «Земля Бердичевская». Таких, как эта девушка, молодых людей в постсоветском пространстве — тысячи.

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Комментарии
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A
Antanas
Тревожная статья.Зов помощи.Должны помощ родители школа СМИ.👍👍👍👍👍.
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4 час.
Аленка 666
А свои мозги где? Вам что, наркотики насильно пихают? А резиновые изделия разве миллионы стоят? Мы росли в тех же условиях, ещё и хуже, но спились единицы, а наркоманов среди моих знакомых совсем нет, и голубых тоже - это вообще позором всегда считалось, и сейчас тоже. Неужели есть ещё дураки, которые верят рекламе?
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4 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Должны помощ родители &quot;   = сами овечки , их самих пасут  пастухи - опекуны чиновники !!                                                                &quot;школа&quot; =  школа итогами 90-х , в статусе  оказания услуг - как уличный сортир - оказывает услуги  , обязанностей  кого либо воспитывать у школы нет !                                                               &quot;СМИ&quot; = есть инструмент  правящего  класса , того кто захватил власть !  Итогами 90-х это прозападная буржуазия !   СМИ  есть их инструмент управления  населением - для оболванивания и зомбирования !                 ИНАЧЕ - если население  протрезвеет , станет народом - он же учинит с них , этих паразитов ломехузов  СПРОС !!!                                                                                                   Чиновничество  обязано служить хозяину = тому кто захватил в стране власть (буржуазии) !                                                                       Так что , спасение утопающих = дело рук самих утопающих !         Позитив пойдет когда  население - &quot;овечки&quot;  станут народом = хозяином  , который и обязан наводить порядок в доме !                    Не  не президенты и не партии , не чиновники  ......  ОНИ ТОЛЬКО ИСПОЛНИТЕЛИ ВОЛИ ХОЗЯИНА !!!      КТО ХОЗЯИН - ТОТ И ПРАВИТ !            ЕСЛИ НЕ НАРОД = ЗНАЧИТ ПРОТИВ НАРОДА !               ИНАЧЕ НЕ БЫВАЕТ !!!         Вон Европы .... -  их , через их же правителей , делают недочеловеками и геноцидят = просто уничтожают !   Овечки европейцы даже не понимают этого ! ....                 ===================                                                         ПОРА БЫ УЖЕ ПРОСЫПАТЬСЯ ХОЗЯИНУ = НАРОДУ !?                       30 лет  наших детей воспитывает враг - реализует  принцип- технологии = ХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ НАРОД = ВОСПИТАЙ ЕГО ДЕТЕЙ !!!
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3 час.

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