ИРИНА АЛКСНИС Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа.
У русских короткая память на зло
Комментарии
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Андрей
надо бы упреждающие по главным центрам принятия решений усраины -это одновременно и террористические центры. Бить точно и беспрерывно.
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11 час.
A
ASIK
Не обдуманный развал СССР привёл к тому что мы имеем,мы этого и предположить не могли.
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10 час.
Александр Глущенко
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7 час.
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