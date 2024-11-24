«Запад проиграет России за 3 месяца. ВС РФ обвалят фронт на Украине в 2027 году»: Откровения Залужного

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный оценил потенциал российского военно-промышленного комплекса, указав, что в случае конфликта с Западом Россия сможет за 2-3 месяца привести в негодность его системы противовоздушной обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии