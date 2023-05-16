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ВСУ совершили 63 атаки по территории ДНР за 16 мая

ВСУ совершили 63 атаки по территории ДНР за 16 мая

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о 63 фактах обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР за 16 мая.

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