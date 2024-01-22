Кличко заявил, что Украина с Зеленским идёт в неправильном направлении

Он неоднократно выступал с критикой в адрес украинского лидера.фото: kyivcity.gov.ua--> Украина во главе с президентом Владимиром Зеленским идёт в неправильном направлении, становясь всё более автократичной.
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