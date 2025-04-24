НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Кафанов о Сафонове: «Он показал, что готов достойно заменить Доннарумму. С «Гавром» Матвей не сделал ни одной ошибки, действовал правильно во всех ситуациях»

– Доннарумма сейчас набрал форму – готов ли Сафонов заменить его в случае форс-мажора? – Безусловно, Доннарумма сейчас в очень хорошей форме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх