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Салливан: решение Байдена об уходе из Афганистана облегчило оказание помощи Киеву

Салливан: решение Байдена об уходе из Афганистана облегчило оказание помощи Киеву

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью газете The Washington Post заявил, что решение президента США Джо Байдена о выводе американских войск из Афганистана облегчило оказание военной помощи Украине.

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