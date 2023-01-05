Салливан: решение Байдена об уходе из Афганистана облегчило оказание помощи Киеву

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью газете The Washington Post заявил, что решение президента США Джо Байдена о выводе американских войск из Афганистана облегчило оказание военной помощи Украине.
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью газете The Washington Post заявил, что решение президента США Джо Байдена о выводе американских войск из Афганистана облегчило оказание военной помощи Украине.
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