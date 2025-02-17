МИД РФ: Не может быть и речи о возможности территориальных уступок

Катерина

Тут самое главное, шибко рот не разевать. шоб не подавиться... а шагать ТАК, чтобы штаны не порвались... А ретивых диванных бойцов, будь я при власти, всех бы вычислила, и на ПЕРЕДОВУЮ... вместе с совершеннолетними отпрысками... независимо от возраста, здоровья и пола.