Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Президента РФ Юрий Ушаков 18 февраля в Саудовской Аравии встретятся с представителями США, сообщил Дмитрий Песков.
МИД РФ: Не может быть и речи о возможности территориальных уступок
Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
А как Одесса Николаев они нас ждут
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5 час.
Катерина
Тут самое главное, шибко рот не разевать. шоб не подавиться... а шагать ТАК, чтобы штаны не порвались... А ретивых диванных бойцов, будь я при власти, всех бы вычислила, и на ПЕРЕДОВУЮ... вместе с совершеннолетними отпрысками... независимо от возраста, здоровья и пола.
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4 час.
Татьяна Иванова
Полная ликвидация этого квазигосударства!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1 час.
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