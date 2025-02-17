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МИД РФ: Не может быть и речи о возможности территориальных уступок

МИД РФ: Не может быть и речи о возможности территориальных уступок

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Президента РФ Юрий Ушаков 18 февраля в Саудовской Аравии встретятся с представителями США, сообщил Дмитрий Песков.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
А как Одесса Николаев они нас ждут
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5 час.
Катерина
Тут  самое  главное,  шибко  рот   не  разевать.  шоб не  подавиться...  а  шагать  ТАК,  чтобы штаны  не  порвались...  А  ретивых диванных бойцов,  будь я  при  власти,   всех  бы  вычислила,  и  на  ПЕРЕДОВУЮ...  вместе  с  совершеннолетними  отпрысками...  независимо  от  возраста,  здоровья  и  пола.
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4 час.
Татьяна Иванова
Полная ликвидация этого квазигосударства!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1 час.
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