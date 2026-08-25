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"Ведет дело к уничтожению УПЦ": Лавров обсудил с представителем Ватикана преступления Киева

"Ведет дело к уничтожению УПЦ": Лавров обсудил с представителем Ватикана преступления Киева

Пути долгосрочного и устойчивого урегулирования ситуации вокруг Украины стали главной темой переговоров между главой дипломатической службы Ватикана Полом Ричардом Галлахером и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает 25 августа РИА Новости .

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