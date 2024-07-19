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Экс-депутат Ирина Фарион скончалась после покушения в больнице, Зеленский выразил соболезнования

Экс-депутат Ирина Фарион скончалась после покушения в больнице, Зеленский выразил соболезнования

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения. Согласно информации от украинских СМИ и агентства «РИА Новости», Фарион была ранена в голову неизвестным стрелком возле своего дома на улице Масарика в Львове.

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