Экс-депутат Ирина Фарион скончалась после покушения в больнице, Зеленский выразил соболезнования

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения. Согласно информации от украинских СМИ и агентства «РИА Новости», Фарион была ранена в голову неизвестным стрелком возле своего дома на улице Масарика в Львове.
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