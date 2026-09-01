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The Eurasia Daily news agency

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Putin assessed Zelensky's threats to Russian civil airports

Putin assessed Zelensky's threats to Russian civil airports

The head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, made an application for state terrorism. This was stated by Russian President Vladimir Putin at a press conference following the SCO summit in Bishkek.

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