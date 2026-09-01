The head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, made an application for state terrorism. This was stated by Russian President Vladimir Putin at a press conference following the SCO summit in Bishkek.
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