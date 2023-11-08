Авиакомпании попросили Минтранс разрешить обмениваться черными списками дебоширов

Авиакомпании попросили Минтранс разрешить обмениваться черными списками пассажиров-нарушителей. Они также предлагают предоставить доступ к таким спискам туроператорам, чтобы дебоширы не смогли попасть на чартерные рейсы, и продлить срок действия ограничений с одного года до трех.
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