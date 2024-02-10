Гид по русским пирогам / От курника до выпечки с визигой

Без пирогов невозможно представить себе русскую кухню. Это национальное достояние в кулинарии. К каждому празднику — будь то роскошное торжество в царских палатах или застолье в крестьянской избе — всегда готовили различные пироги, часто очень сложные, с несколькими начинками одновременно.