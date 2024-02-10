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Наш уютный дом

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  • Валерий Ребров
    Обычный рецепт, ничего особенного кроме дрожжей в таком количестве, я обычно в хлебопечке такой делалХлеб
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Гид по русским пирогам / От курника до выпечки с визигой

Гид по русским пирогам / От курника до выпечки с визигой

Без пирогов невозможно представить себе русскую кухню. Это национальное достояние в кулинарии. К каждому празднику — будь то роскошное торжество в царских палатах или застолье в крестьянской избе — всегда готовили различные пироги, часто очень сложные, с несколькими начинками одновременно.

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