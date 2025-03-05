Серия экскурсий, лекций и мастер-классов к 8 Марта пройдет в нижегородских «Заповедных кварталах»

«Заповедные кварталы» АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области» («АСИРИС») приготовили к Международному женскому дню серию встреч для нижегородцев и гостей города.
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