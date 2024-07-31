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Собянин назвал размер вложений в строительство ВСМ Москва-Петербург

Собянин назвал размер вложений в строительство ВСМ Москва-Петербург

Агентство городских новостей "Москва"/Денис Воронин Свыше 34 млрд рублей выделит столица на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, а время в пути сократится до 2 часов 15 минут, о чем рассказал мэр Сергей Собянин.

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