Собянин назвал размер вложений в строительство ВСМ Москва-Петербург

Агентство городских новостей "Москва"/Денис Воронин Свыше 34 млрд рублей выделит столица на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, а время в пути сократится до 2 часов 15 минут, о чем рассказал мэр Сергей Собянин.
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