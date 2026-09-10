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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Третьяк об Овечкине: «Ему никто не указ, хочет играть – будет играть. Ягр и Хоу в 50 лет играли, все зависит от его желания»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о будущем форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

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