Президент «Фенербахче» не принял отставку главного тренера Картала

Президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым выступил с официальным заявлением по поводу желания главного тренера команды Исмаила Картала покинуть свой пост после ничьей с «Ромой» (1:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
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