Перелетные пернатые постепенно потянулись в Москву

О начале возвращения в российскую столицу птиц, пребывавших в местах своих традиционных зимовок, информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие наблюдения сотрудников департамента природопользования и охраны окружающей среды мегаполиса.
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