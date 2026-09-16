«Бойцовский клуб» у нас дома: школьники и их родители устроили драку во Владивостоке

В школе Владивостока подрались ученики, а затем в конфликт вступили их родители. Об этом сообщает УМВД по Приморскому краю.
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