В Японии геймер лишился возможности поднимать голову из-за видеоигр

Молодой геймер из Японии заработал себе жуткую деформацию позвоночника, все время играя в видеоигры.В Японии 25-летний геймер очень сильно искривил свой позвоночник из-за того, что долгое время играл в видеоигры.
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