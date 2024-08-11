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  • Natalija Osminina
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Противник слизал тактику ЧВК Вагнер...

Противник слизал тактику ЧВК Вагнер...

Антон ‘’ЛОТОС’’ Елизаров ЧВК ВАГНЕР   Группа Аида про обстановку в Курской области. Противник слизал тактику у ЧВК Вагнер.

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Комментарии
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С
Сергей
А это что - неожиданность? Никто не предполагал, что противник будет перенимать лучшую тактику?
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9 час.

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