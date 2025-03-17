Более 50 человек задержали в Саудовской Аравии за «безнравственные действия»

По данным FT, закон об «общественной нравственности» был принят еще в 2019 году, но подразделение для пресечения «аморальных действий» создали совсем недавно по приказу наследного принца Мухаммеда бин Салмана.
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