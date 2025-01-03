22 фото животных до и после того, как люди их приютили

Какое счастье наблюдать, как меняются жизни животных после того, как они находят свой дом. В заботливых и любящих руках худые, больные и уставшие от постоянных скитаний котики и собачки буквально оживают на глазах! И вот 22 фото, которые наглядно это демонстрируют.
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