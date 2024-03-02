Суд обязал выплатить миллионы долларов компенсации выжившим после смертельного взрыва вулкана

Туроператор и компания, владеющая новозеландским островом, где в результате извержения вулкана погибли 22 человека и многие получили ранения, были оштрафованы на 1,6 миллиона долларов (2,6 миллиона новозеландских долларов) и обязаны выплатить 6,2 миллиона долларов (10,2 миллиона новозеландских долларов) в качестве компенсации жертвам и их семьи.